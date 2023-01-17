Старкова (Ткачева) Феврония Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтаркова (Ткачева) Феврония Яковлевна

Старкова (Ткачева) Феврония Яковлевна

avatar

Место рождения

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ткачев Яков Кондратиев

Мать: Ткачева Евдокия Ильина

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
1897

Муж: Старков Семен Егоров

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903

Сын: Старков Андрей Семенович

Отец ребёнка: Старков Семен Егоров

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Старков Семен Егоров

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Старков Семен Егоров

Ключи, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close