Старкова (Ткачева) Феврония Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ткачев Яков Кондратиев
Мать: Ткачева Евдокия Ильина
Бракосочетание
1897
Муж: Старков Семен Егоров
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1903
Отец ребёнка: Старков Семен Егоров
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Старков Семен Егоров
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Старков Семен Егоров
Смерть
Неизвестно