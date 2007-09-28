Соломеева (Оськова) Зоя Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломеева (Оськова) Зоя Ивановна

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Место рождения

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.06.1930

Дата смерти

28.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930

Отец: Оськов Иван Степанович

Мать: Оськова Ирения Васильевна

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Соломеев Василий

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломеев Василий

Смерть
28.09.2007
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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