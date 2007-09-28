Соломеева (Оськова) Зоя Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1930
Дата смерти28.09.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1930
Отец: Оськов Иван Степанович
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Соломеев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломеев Василий
Смерть
28.09.2007
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область