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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по обвинению крестьянина деревни Лукинская Виницкой волости Васильева Михаила в обольщении крестьянки деревни Платоновская Федоровой Ксении Михайловой обещанием жени Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2581Лукинская (При погосте), д.при р. Ояти.902082226Чудь 22—26.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
437. Лукинская, деревня бывшая государственная, дворов 6, жителей 37, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25274Лукинскаядеревня60°27'34°50'P-36-130
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41636404196д Лукинскаядеревня