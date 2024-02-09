деревня Лукинская, деревня Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Лукинская

Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело по обвинению крестьянина деревни Лукинская Виницкой волости Васильева Михаила в обольщении крестьянки деревни Платоновская Федоровой Ксении Михайловой обещанием жени Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд
2581Лукинская (При погосте), д.при р. Ояти.902082226Чудь 22—26.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Лодейнопольский уезд, Виницкая волость
437. Лукинская, деревня бывшая государственная, дворов 6, жителей 37, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район
25274Лукинскаядеревня60°27'34°50'P-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Подпорожский муниципальный район, Винницкое сельское поселение
41636404196д Лукинскаядеревня
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