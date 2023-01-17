Соломеев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломеев Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1954

Дочь: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Соломеева Зоя Ивановна

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломеева Зоя Ивановна

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