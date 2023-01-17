Соломеев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1954
Дочь: Шлипакова Потанина Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Соломеева Зоя Ивановна
Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломеева Зоя Ивановна