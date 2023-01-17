Шлипакова Потанина (Соломеева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлипакова Потанина (Соломеева) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.11.1954

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954

Отец: Соломеев Василий

Мать: Соломеева Зоя Ивановна

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.02.1977

Дочь: Косенко Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Потанин Анатолий Алексеевич

Лукинская, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.02.1980

Отец ребёнка: Потанин Анатолий Алексеевич

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потанин Анатолий Алексеевич

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