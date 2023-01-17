Шлипакова Потанина (Соломеева) Зинаида Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1954
Отец: Соломеев Василий
Мать: Соломеева Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1977
Дочь: Косенко Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Потанин Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.02.1980
Отец ребёнка: Потанин Анатолий Алексеевич
Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно