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Чумаков Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Чумаков Михаил Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1902 ст.

Жена: Чумакова Параскева Николаевна

Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1903 ст.

Дочь: Татьяна Никитина

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.

Сын: Чумаков Иван Никитич

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.

Сын: Чумаков Николай Никитич

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1912 ст.

Сын: Чумаков Дмитрий Никитич

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.

Дочь: Елена Никитина

Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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