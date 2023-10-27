Чумаков Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1883
Отец: Чумаков Михаил Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1902 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1903 ст.
Дочь: Татьяна Никитина
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.01.1906 ст.
Сын: Чумаков Иван Никитич
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.05.1908 ст.
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.08.1910 ст.
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.05.1912 ст.
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.07.1914 ст.
Дочь: Елена Никитина
Мать ребёнка: Чумакова Параскева Николаевна
Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно