(Чумакова) Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чумакова) Евдокия Никитина

Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

03.08.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1910 ст.

Отец: Чумаков Никита Михайлович

Мать: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
04.08.1910 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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