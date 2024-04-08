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(Чумакова) Татьяна Никитина

Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

30.12.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
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Место
Комментарий
Рождение
30.12.1903 ст.

Отец: Чумаков Никита Михайлович

Мать: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
01.01.1904 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Феодора Николаевна Гаршина (Комолкина)
Смерть
Неизвестно
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