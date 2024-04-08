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(Чумакова) Елена Никитина

Место рождения

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя

Дата рождения

01.07.1914 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1914 ст.

Отец: Чумаков Никита Михайлович

Мать: Чумакова Параскева Николаевна

Мураевка, Белебеевский уезд, Уфимская губерния, Российская империя
Крещение
06.07.1914 ст.
Ивановка, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
крестьянин Илья Михайлов Бычков
Смерть
Неизвестно
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