Назаров Степан Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Мать ребёнка: Назарова Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Максим Степанович
Мать ребёнка: Назарова Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно