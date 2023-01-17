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Назаров Степан Алексеевич

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809 ст.

Отец: (назаров) Алексей Назарович

Мать: (назарова) Матрена Фроловна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Назаров Федор Степанович

Мать ребёнка: Назарова Елизавета Степановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Максим Степанович

Мать ребёнка: Назарова Елизавета Степановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Назарова Василиса Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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