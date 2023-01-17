(Назарова) Матрена Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Назарова) Матрена Фроловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785 ст.

Отец: Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1809 ст.

Дочь: Никифорова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Назаров Степан Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.10.1821 ст.

Сын: Назаров Яков Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.

Сын: Назаров Илья Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Назаров Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Назаров Кузьма Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Назаров Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (назаров) Алексей Назарович

Смерть
Неизвестно
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