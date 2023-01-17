(Назарова) Матрена Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1785 ст.
Отец: Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1809 ст.
Дочь: Никифорова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Сын: Назаров Степан Алексеевич
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
07.10.1821 ст.
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Вычислено 1824 ст.
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Назаров Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Назаров Кузьма Алексеевич
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Рождение ребёнка
Около 1829 ст.
Сын: Назаров Матвей Алексеевич
Отец ребёнка: (назаров) Алексей Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно