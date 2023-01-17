Назарова Елизавета Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808 ст.
Дата смерти?.01.1842 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Назаров Степан Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Максим Степанович
Отец ребёнка: Назаров Степан Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.01.1842 ст.