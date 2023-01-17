Назарова Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Елизавета Степановна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1808 ст.

Дата смерти

?.01.1842 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Назаров Федор Степанович

Отец ребёнка: Назаров Степан Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Максим Степанович

Отец ребёнка: Назаров Степан Алексеевич

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Степан Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
?.01.1842 ст.
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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