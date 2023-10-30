Кондратьев Захар Кондратьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти14.03.1894 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Кондратьев Степан Захарович
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Тимошенко Евдокия Захаровна
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.
Сын: Кондратьев Степан Захарович
Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.03.1894 ст.