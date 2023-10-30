Кондратьев Захар Кондратьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратьев Захар Кондратьевич

Кондратьев Захар Кондратьевич

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

14.03.1894 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Кондратьев Степан Захарович

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Тимошенко Евдокия Захаровна

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1871 ст.

Сын: Кондратьев Степан Захарович

Мать ребёнка: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Смерть
14.03.1894 ст.
Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close