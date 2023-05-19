Тимошенко (Кондратьева) Евдокия Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко (Кондратьева) Евдокия Захаровна

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Кондратьев Захар Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Муж: Тимошенко Сергей Фёдорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Дочь: Степаненко Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.

Сын: Тимошенко Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.

Дочь: Красикова Ефросинья Сергеевна

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.

Сын: Тимошенко Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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