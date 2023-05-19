Тимошенко (Кондратьева) Евдокия Захаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
17.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.
Дочь: Степаненко Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.
Сын: Тимошенко Никита Сергеевич
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.
Дочь: Красикова Ефросинья Сергеевна
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.
Сын: Тимошенко Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Тимошенко Сергей Фёдорович
Смерть
Неизвестно