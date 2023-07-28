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Тимошенко Сергей Фёдорович

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Тимошенко Фёдор Тимофеевич

Мать: Тимошенко Федора Григорьевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Жена: Тимошенко Евдокия Захаровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.

Дочь: Степаненко Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.

Сын: Тимошенко Никита Сергеевич

Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.

Дочь: Красикова Ефросинья Сергеевна

Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.

Сын: Тимошенко Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.

Дочь: Тимошенко Марина Сергеевна

Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно