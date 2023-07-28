Тимошенко Сергей Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Бракосочетание
17.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.06.1890 ст.
Дочь: Степаненко Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
14.09.1892 ст.
Сын: Тимошенко Никита Сергеевич
Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
08.10.1895 ст.
Дочь: Красикова Ефросинья Сергеевна
Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
21.08.1900 ст.
Сын: Тимошенко Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна
Рождение ребёнка
18.10.1907 ст.
Дочь: Тимошенко Марина Сергеевна
Мать ребёнка: Тимошенко Евдокия Захаровна
Смерть
Неизвестно