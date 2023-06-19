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Кондратьев Степан Захарович

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Кондратьев Захар Кондратьевич

Мать: Кондратьева Евдокия Алексеевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1875 ст.

Сын: Кондратьев Николай Степанович

Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.

Сын: Кондратьев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.

Дочь: Болабоня Ульяна Степановна

Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.

Сын: Кондратьев Филипп Степанович

Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Кондратьева Прасковья Фёдоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1890 ст.

Сын: Кондратьев Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Фёдоровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Агриппина Васильевна

Смерть
Неизвестно