Кондратьев Степан Захарович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Рождение ребёнка
04.12.1875 ст.
Сын: Кондратьев Николай Степанович
Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
07.09.1878 ст.
Сын: Кондратьев Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1880 ст.
Дочь: Болабоня Ульяна Степановна
Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.
Сын: Кондратьев Филипп Степанович
Мать ребёнка: Кондратьева Агриппина Васильевна
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.09.1890 ст.
Сын: Кондратьев Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Кондратьева Прасковья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно