Кондратьев Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения14.11.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1882 ст.
Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.
Дочь: Кондратьева Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Кондратьева Матрёна Фёдоровна
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.
Сын: Кондратьев Максим Филиппович
Мать ребёнка: Кондратьева Матрёна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно