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Кондратьев Филипп Степанович

Место рождения

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.11.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1882 ст.

Отец: Кондратьев Степан Захарович

Мать: Кондратьева Агриппина Васильевна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1911 ст.

Дочь: Кондратьева Пелагея Филипповна

Мать ребёнка: Кондратьева Матрёна Фёдоровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.

Сын: Кондратьев Максим Филиппович

Мать ребёнка: Кондратьева Матрёна Фёдоровна

Рукавы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Матрёна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно