Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: (Васка Атякшев (ич) Павлов
Мать: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Герасим Васильев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1797
Сын: Атякшев Петр 1й
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
09.05.1803
Сын: Николай Атякшев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: ?
Смерть
1841