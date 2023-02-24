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Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: (Васка Атякшев (ич) Павлов

Мать: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1796

Сын: Герасим Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1797

Сын: Атякшев Петр 1й

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1798

Сын: Атякшев Павел Васильев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
09.05.1803

Сын: Николай Атякшев

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петр 2й

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Атякшев Иван Васильевич

Мать ребёнка: ?

Смерть
1841
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