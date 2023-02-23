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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Герасим Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1797

Сын: Атякшев Петр 1й

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Атякшев Павел Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1803

Сын: Николай Атякшев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
1808

Сын: Петр 2й

Отец ребёнка: Василий Иванов

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Атякшев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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