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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Герасим Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1797
Сын: Атякшев Петр 1й
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1803
Сын: Николай Атякшев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1808
Сын: Петр 2й
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Василий Иванов
Смерть
Неизвестно