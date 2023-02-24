(Васка Атякшев (ич) Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: (Атякш Волоткин) Федоров
Мать: ?
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Смерть
1811