(Васка Атякшев (ич) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васка Атякшев (ич) Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: (Атякш Волоткин) Федоров

Мать: ?

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Смерть
1811
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