Ирина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья Иванова
Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Акулина Иванова
Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов
Смерть
Неизвестно