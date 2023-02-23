Ирина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья Иванова

Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Акулина Иванова

Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: (Васка Атякшев (ич) Павлов

Смерть
Неизвестно
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