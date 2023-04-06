Оренбуркинъ Ипатъ
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Оренбуркинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ипатовъ Иванъ
Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Хачина Настасья
Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Ипатовъ Осипъ
Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Тарасова Татьяна
Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оренбуркина Устинья
Смерть
1829