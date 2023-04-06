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Оренбуркинъ Ипатъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1760

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Оренбуркинъ Ефимъ

Мать: Оренбуркина Анна Никифорова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ипатовъ Иванъ

Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Хачина Настасья

Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Ипатовъ Осипъ

Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Тарасова Татьяна

Мать ребёнка: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оренбуркина Устинья

Смерть
1829
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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