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Ипатовъ Осипъ

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

26.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Оренбуркинъ Ипатъ

Мать: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Малоземова Пелагѣя

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ипатовъ Силантій

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Ипатовъ Ахипъ

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ипатовъ Иванъ

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Тестова Прасковья

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ѵпатовъ Илья

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1841

Сын: Ипатовъ Иванъ Улетовъ

Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ипатова Ульяна Григорьева

Смерть
26.08.1869
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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