Ипатовъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти26.08.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Оренбуркинъ Ипатъ
Мать: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Малоземова Пелагѣя
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Ипатовъ Силантій
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1828
Сын: Ипатовъ Ахипъ
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ипатовъ Иванъ
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Тестова Прасковья
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ѵпатовъ Илья
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Ипатова Ульяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.08.1869