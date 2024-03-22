Хачина (Ипатова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачина (Ипатова) Настасья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Оренбуркинъ Ипатъ

Мать: Оренбуркина Устинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Хачинъ Василий

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Чурилкина Федосья

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1819

Сын: Хачинъ Афонасий

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Рождение ребёнка
1823

Сын: Хачинъ Григорий

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Хачинъ Иванъ

Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хачинъ Карпъ

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