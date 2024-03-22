Хачина (Ипатова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1791
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Оренбуркинъ Ипатъ
Мать: Оренбуркина Устинья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Хачинъ Василий
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Чурилкина Федосья
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1819
Сын: Хачинъ Афонасий
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1823
Сын: Хачинъ Григорий
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Рождение ребёнка
1828
Сын: Хачинъ Иванъ
Отец ребёнка: Хачинъ Карпъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хачинъ Карпъ