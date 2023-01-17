Архипова Иустина Архиповна
Место рождения
Дата рождения23.09.1844 ст.
Дата смерти14.02.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1844 ст.
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.
Сын: Евфимиев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Евфимиев Василий Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1867 ст.
Сын: Евфимиев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Евфимиев Василий Иванович
Смерть
14.02.1872 ст.