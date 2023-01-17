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Архипова Иустина Архиповна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.09.1844 ст.

Дата смерти

14.02.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1844 ст.

Отец: Захаров Архип Трофимович

Мать: Захарова Анастасия Стефановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Муж: Евфимиев Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.

Сын: Евфимиев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Евфимиев Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1867 ст.

Сын: Евфимиев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Евфимиев Василий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.02.1872 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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