Захарова (Авраамова) Анастасия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Авраамова) Анастасия Стефановна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

28.02.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Авраамов Стефан Авраамович

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1841 ст.

Дочь: Архипова Екатерина Архиповна

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.01.1843 ст.

Сын: Архипов Григорий Архипович

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.09.1844 ст.

Дочь: Архипова Иустина Архиповна

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1846 ст.

Сын: Архипов Андрей Архипович

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.

Дочь: Архипова Гликерия Архиповна

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1851 ст.

Дочь: Архипова Матрона Архиповна

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1853 ст.

Сын: Архипов Лука Архипович

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.02.1856 ст.

Дочь: Архипова Дарья Архиповна

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1858

Сын: Архипов Феодор Архипович

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1858 ст.

Сын: Архипов Феодор Архипович

Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Архип Трофимович

Смерть
28.02.1893 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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