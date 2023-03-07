Захарова (Авраамова) Анастасия Стефановна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти28.02.1893 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Авраамов Стефан Авраамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1841 ст.
Дочь: Архипова Екатерина Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
08.01.1843 ст.
Сын: Архипов Григорий Архипович
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
23.09.1844 ст.
Дочь: Архипова Иустина Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
12.08.1846 ст.
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
08.05.1849 ст.
Дочь: Архипова Гликерия Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
28.10.1851 ст.
Дочь: Архипова Матрона Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
18.10.1853 ст.
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
07.02.1856 ст.
Дочь: Архипова Дарья Архиповна
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
20.04.1858
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Рождение ребёнка
20.04.1858 ст.
Отец ребёнка: Захаров Архип Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.02.1893 ст.