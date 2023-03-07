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Евфимиев Василий Иванович

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.12.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.01.1865 ст.

Жена: Архипова Иустина Архиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.

Сын: Евфимиев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Архипова Иустина Архиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1867 ст.

Сын: Евфимиев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Архипова Иустина Архиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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