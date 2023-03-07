Евфимиев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения29.12.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1846 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1865 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1866 ст.
Сын: Евфимиев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Архипова Иустина Архиповна
Рождение ребёнка
15.10.1867 ст.
Сын: Евфимиев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Архипова Иустина Архиповна
Смерть
Неизвестно