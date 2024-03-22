Павлова (Исидорова) Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Исидорова) Матрона Афанасьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1834 ст.

Муж: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Рождение ребёнка
22.10.1835 ст.

Дочь: Павлова Неонила Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.12.1840 ст.

Дочь: Павлова Варвара Иоанновна (Ивановна)

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1841 ст.

Сын: Павлов Николай Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1843 ст.

Сын: Павлов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.

Сын: Павлов Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1846 ст.

Сын: Павлов Василий Иванович

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1849 ст.

Дочь: Павлова Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1852 ст.

Дочь: Павлова Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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