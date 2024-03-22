Павлова (Исидорова) Матрона Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815 ст.
Бракосочетание
04.02.1834 ст.
Рождение ребёнка
22.10.1835 ст.
Дочь: Павлова Неонила Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
01.12.1840 ст.
Дочь: Павлова Варвара Иоанновна (Ивановна)
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
05.12.1841 ст.
Сын: Павлов Николай Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
11.02.1843 ст.
Сын: Павлов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
14.10.1844 ст.
Сын: Павлов Иаков (Яков) Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
29.12.1846 ст.
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
19.06.1849 ст.
Дочь: Павлова Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Рождение ребёнка
05.10.1852 ст.
Дочь: Павлова Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Павлов Иоанн (Иван) Евфимиевич
Смерть
Неизвестно