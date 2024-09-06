(Никифорова) Марфа Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1778 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.02.1796 ст.
Рождение ребёнка
25.09.1797 ст.
Дочь: Сидорова Евфросиния Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
01.11.1798 ст.
Сын: Сидоров Козма Афанасьевич
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
16.09.1802 ст.
Дочь: Сидорова Ефимия Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
01.02.1806 ст.
Сын: Сидоров-Щипакин Захарий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Сидорова Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
13.02.1810 ст.
Дочь: Сидорова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
05.09.1812 ст.
Дочь: Сидорова Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
1815 ст.
Дочь: Павлова (Исидорова) Матрона Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Рождение ребёнка
07.09.1819 ст.
Дочь: Сидорова Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович
Смерть
Неизвестно