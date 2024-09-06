(Никифорова) Марфа Никифоровна 1778 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Никифорова) Марфа Никифоровна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.02.1796 ст.

Муж: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1797 ст.

Дочь: Сидорова Евфросиния Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.11.1798 ст.

Сын: Сидоров Козма Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1802 ст.

Дочь: Сидорова Ефимия Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1806 ст.

Сын: Сидоров-Щипакин Захарий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Сидорова Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1810 ст.

Дочь: Сидорова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.09.1812 ст.

Дочь: Сидорова Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1815 ст.

Дочь: Павлова (Исидорова) Матрона Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1819 ст.

Дочь: Сидорова Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Сидоров Афанасий Сидорович

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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