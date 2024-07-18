Редчиц Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1898
Дата смерти27.03.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Редчиц) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1935
Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова
Смерть
27.03.1944