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Редчиц Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1898

Дата смерти

27.03.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Редчиц) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Рождение ребёнка
26.10.1935

Сын: Редчиц Василий Сергеевич

Мать ребёнка: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Смерть
27.03.1944

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