(Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1900
Дата смерти?.05.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Редчиц) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1935
Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович
Смерть
?.05.1987