(Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1900

Дата смерти

?.05.1987

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1900

Отец: Сташкевич Константин Григориев

Мать: (Толкач Сташкевич) Иустина Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Редчиц) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1935

Сын: Редчиц Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Редчиц Сергей Федорович

Смерть
?.05.1987

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