Редчиц Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1935
Дата смерти04.08.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1935
Рождение ребёнка
24.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.08.2007