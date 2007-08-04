Редчиц Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРедчиц Василий Сергеевич

Редчиц Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1935

Дата смерти

04.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1935

Отец: Редчиц Сергей Федорович

Мать: (Сташкевич Редчиц) Наталия Константинова

Рождение ребёнка
24.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.08.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.