Гаранин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Гаранин Иван
Мать: Гаранина Надежда
Рождение ребёнка
20.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гаранина Александра
Новодевичье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1936
Сын: Гаранин Юрий
Мать ребёнка: Гаранина Александра
Развод
Неизвестно
Жена: Гаранина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гаранина Александра
Смерть
Неизвестно