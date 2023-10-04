Гаранин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Гаранин Иван

Мать: Гаранина Надежда

Рождение ребёнка
20.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гаранина Александра

Новодевичье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1936

Сын: Гаранин Юрий

Мать ребёнка: Гаранина Александра

Развод
Неизвестно

Жена: Гаранина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаранина Александра

Смерть
Неизвестно
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