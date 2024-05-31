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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1357Новодевичье (Благовещенское), с, удел.на пр. б. р. Волги.454435213761711Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка. Базар. Пристань.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
803. Ново-Девичье (Пречистенское), село бывшее удельное, при реке Волге, дворов 368, жителей 3429, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Ново-Девичье12011970682150609564921258714
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
119Новодевичье (Новопречистенское), село, при р. Волге; н. р.11545100021062352
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56298Новодевичьесело53°36'с.ш.48°50'в.д.N-39-086
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36650412101с Новодевичьесело