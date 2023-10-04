Гаранина (Толстова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1911
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911
Отец: Толстов Степан Аверьянович
Мать: Толстова Татьяна
Рождение ребёнка
20.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаранин Михаил
Новодевичье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1936
Сын: Гаранин Юрий
Отец ребёнка: Гаранин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: Гаранин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаранин Михаил
Смерть
1974