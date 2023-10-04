Гаранина (Толстова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаранина (Толстова) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1911

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911

Отец: Толстов Степан Аверьянович

Мать: Толстова Татьяна

Рождение ребёнка
20.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаранин Михаил

Новодевичье, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.08.1936

Сын: Гаранин Юрий

Отец ребёнка: Гаранин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: Гаранин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаранин Михаил

Смерть
1974
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