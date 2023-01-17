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Максаков Фома Васильевич

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 28.09.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.09.1829

Отец: Максаков Василий Васильевич

Мать: Максакова Анна Малафеевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Максаков Яков Фомич

Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Максаков Хритон Фомич

Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максакова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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