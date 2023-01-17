Максаков Фома Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 28.09.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.09.1829
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Максаков Яков Фомич
Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: Максакова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно