Максакова (Максакова) Анна Малафеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Максакова) Анна Малафеевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1826

Сын: Максаков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 28.09.1829

Сын: Максаков Фома Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.12.1831

Сын: Максаков Ефимий Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Максаков Яким Васильевич

Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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