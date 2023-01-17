Максакова (Максакова) Анна Малафеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1826
Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 28.09.1829
Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.1831
Сын: Максаков Ефимий Васильевич
Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Максаков Василий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно