Максакова (Максакова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максакова (Максакова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Вычислено 1849 г.р.
Вычислено 1852 г.р.
Вычислено 1855 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Максаков Яков Фомич

Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Максаков Хритон Фомич

Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Дочь: Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Фома Васильевич

Смерть
Неизвестно
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