Максакова (Максакова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Максаков Яков Фомич
Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Дочь: Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Максаков Фома Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно