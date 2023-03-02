Новый Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1918
Дата смерти27.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1918
Отец: Новый Георгий Антонович
Мать: Дарья Романовна
Рождение ребёнка
1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новый Александр Николаевич
Мать ребёнка: Варвара Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Васильевна
Смерть
27.07.1989