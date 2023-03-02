Новый Николай Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новый Николай Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1918

Дата смерти

27.07.1989

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1918

Отец: Новый Георгий Антонович

Мать: Дарья Романовна

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новый Александр Николаевич

Мать ребёнка: Варвара Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Васильевна

Смерть
27.07.1989
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