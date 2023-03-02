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Новый Георгий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1881

Дата смерти

03.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881

Отец: Новый Антон

Мать: Елена

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Георгиевна

Мать ребёнка: Дарья Романовна

Рождение ребёнка
02.12.1918

Сын: Новый Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Дарья Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Романовна

Смерть
03.09.1942
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 35
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