Новый Георгий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1881
Дата смерти03.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1881
Отец: Новый Антон
Мать: Елена
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Георгиевна
Мать ребёнка: Дарья Романовна
Рождение ребёнка
02.12.1918
Мать ребёнка: Дарья Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Романовна
Смерть
03.09.1942
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 35