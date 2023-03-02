(Коренева) Дарья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1891
Дата смерти01.05.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Георгиевна
Отец ребёнка: Новый Георгий Антонович
Рождение ребёнка
02.12.1918
Отец ребёнка: Новый Георгий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1969
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 35