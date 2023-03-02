(Коренева) Дарья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Коренева) Дарья Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1891

Дата смерти

01.05.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Новый Георгий Антонович

Рождение ребёнка
02.12.1918

Сын: Новый Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Новый Георгий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новый Георгий Антонович

Смерть
01.05.1969
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 35
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