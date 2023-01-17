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Волков Николай Ефимович

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Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Волков Ефим Митрофанович

Мать: Волкова Фекола Иларионовна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Волков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Волков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Волков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Ташкинова Волкова Аполинария Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1943

Сын: Волков Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Магильникова Волкова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Лузенина Мария Петровна

Смерть
Неизвестно
Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
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