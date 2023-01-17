Волков Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1924
Сын: Волков Василий Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Волков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Ташкинова Волкова Аполинария Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1943
Сын: Волков Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Магильникова Волкова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Волкова Лузенина Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно