Волкова Фекола Иларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чуганова Волкова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Волков Иван Ефимович
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Волкова Фелицата Ефимовна
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно