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Волкова Фекола Иларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чуганова Волкова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Волков Иван Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Федор Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Волкова Фелицата Ефимовна

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Семен Ефимович

Отец ребёнка: Волков Ефим Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Ефим Митрофанович

Смерть
Неизвестно
Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
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