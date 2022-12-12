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Волков Ефим Митрофанович

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Место рождения

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Митрофан

Мать: не указана

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Чуганова Волкова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Волков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Волков Иван Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Большой Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Федор Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дружинина Волкова Фелицата Ефимовна

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Семен Ефимович

Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Фекола Иларионовна

Смерть
Неизвестно
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