Волков Ефим Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волков Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Чуганова Волкова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Волков Иван Ефимович
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дружинина Волкова Фелицата Ефимовна
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Волкова Фекола Иларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно