Рудиюк (Шмелёва) Татьяна Ивановна
Место рожденияРоссия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Дата рожденияВычислено 1924
Дата смертиМежду 1951 и 1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1924
Отец: Шмелёв Иван Афанасьевич
Мать: Шмелёва Анна Павловна
Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Эвакуация
1941
Марийская ССР , д.Балдырка, Маркинский район
Валентина Ивановна, сестра Тани, рассказывала: " Началась война 22 июня и папу забрали на передовую, на фронт. А нас посадили в грузовые вагоны и отправили в эвакуацию. Мы ничего не знали: куда везут?... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1945
Рождение ребёнка
18.06.1946
Дочь: Соцкова Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Рудиюк Георгий Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1947
Дочь: Егорова Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Рудиюк Георгий Николаевич
Смерть
Между 1951 и 1953
Таня умерла , остались две маленьких дочки: Ниночка 1946г.р. и Люсенька 1947г.р.