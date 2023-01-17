Рудиюк (Шмелёва) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудиюк (Шмелёва) Татьяна Ивановна

Рудиюк (Шмелёва) Татьяна Ивановна

avatar

Место рождения

Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы

Дата рождения

Вычислено 1924

Дата смерти

Между 1951 и 1953

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1924

Отец: Шмелёв Иван Афанасьевич

Мать: Шмелёва Анна Павловна

Россия Ленинградская область, Полновский район, д. Язбы
Эвакуация
1941
Марийская ССР , д.Балдырка, Маркинский район
Валентина Ивановна, сестра Тани, рассказывала: " Началась война 22 июня и папу забрали на передовую, на фронт. А нас посадили в грузовые вагоны и отправили в эвакуацию. Мы ничего не знали: куда везут?... Показать все
Бракосочетание
Вычислено 1945

Муж: Рудиюк Георгий Николаевич

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1946

Дочь: Соцкова Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Рудиюк Георгий Николаевич

Рождение ребёнка
29.09.1947

Дочь: Егорова Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Рудиюк Георгий Николаевич

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Между 1951 и 1953
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Таня умерла , остались две маленьких дочки: Ниночка 1946г.р. и Люсенька 1947г.р.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close