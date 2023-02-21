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Рудиюк Георгий Николаевич

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Место рождения

город Гдов

Дата рождения

10.10.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923

Отец: Рудиюк Николай

Мать: не указана

город Гдов
Бракосочетание
Вычислено 1945

Жена: Рудиюк Татьяна Ивановна

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1946

Дочь: Соцкова Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Рудиюк Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.09.1947

Дочь: Егорова Людмила Георгиевна

Мать ребёнка: Рудиюк Татьяна Ивановна

Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудиюк Нина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Сланцы
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