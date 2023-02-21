Рудиюк Георгий Николаевич
Место рождениягород Гдов
Дата рождения10.10.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1923
Отец: Рудиюк Николай
Мать: не указана
город Гдов
Бракосочетание
Вычислено 1945
Жена: Рудиюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1946
Дочь: Соцкова Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Рудиюк Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.09.1947
Дочь: Егорова Людмила Георгиевна
Мать ребёнка: Рудиюк Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудиюк Нина Ивановна
Смерть
Неизвестно
Ленинградская обл., г. Сланцы