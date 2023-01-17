Рудиюк Николай
Место рождения
Дата рождения12.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1923
Сын: Рудиюк Георгий Николаевич
Мать ребёнка: не указана
город Гдов
Бракосочетание
06.12.1923
Жена: Величко Мария
Работа или профессия
Неизвестно
Профессия телеграфист. И будущая невестка жена сына Георгия, во время войны , в эвакуации, тоже работала телеграфисткой .
Смерть
Неизвестно
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область