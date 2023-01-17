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Рудиюк Николай

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Место рождения

Псков, город Псков, Псковская область

Дата рождения

12.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1923

Сын: Рудиюк Георгий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

город Гдов
Бракосочетание
06.12.1923

Жена: Величко Мария

Работа или профессия
Неизвестно
Профессия телеграфист. И будущая невестка жена сына Георгия, во время войны , в эвакуации, тоже работала телеграфисткой .
Смерть
Неизвестно
Сланцы, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
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