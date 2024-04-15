Белокур (Ткаченко) Евдокия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Ткаченко) Евдокия Александровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

15.02.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1883 ст.

Отец: Ткаченко Александр Васильевич

Мать: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P3-X?i=356&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
16.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
27.04.1903 ст.

Муж: Белокур Иван Ефимович

Николаевка, Сумська область
Поручитель по жениху Яков Иванович Карпенко | Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9K-4?i=688&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
1903

Сын: Белокур Павел Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Ефимович

Рождение ребёнка
26.07.1907 ст.

Дочь: Белокур Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Белокур Иван Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2P8?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.07.1909 ст.

Сын: Белокур Илья Иванович

Отец ребёнка: Белокур Иван Ефимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSNN-N?i=165&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно
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