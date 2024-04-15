Ткаченко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
30.11.1877 ст.
Петр Григорьевич Харченко
Восприемник
23.08.1882 ст.
Наталия Сергеевна Котенко
Рождение ребёнка
15.02.1883 ст.
Дочь: Белокур Евдокия Александровна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P3-X?i=356&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.
Сын: Ткаченко Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54G?i=650&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.09.1885 ст.
Ефимия Григорьевна (Харченко) Харченко
Восприемник
02.10.1886 ст.
Пелагея Даниловна Гончаренко
Рождение ребёнка
16.02.1887 ст.
Сын: Ткаченко Федор Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна
Восприемник
21.08.1889 ст.
Андрей Сергеевич Чернышев
Рождение ребёнка
05.10.1889 ст.
Дочь: Харитина Александровна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна
Восприемник
13.06.1891 ст.
Елисей Семенович Ткаченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно