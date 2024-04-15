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Ткаченко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
30.11.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Григорьевич Харченко
Восприемник
23.08.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Сергеевна Котенко
Рождение ребёнка
15.02.1883 ст.

Дочь: Белокур Евдокия Александровна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9P3-X?i=356&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
03.02.1885 ст.

Сын: Ткаченко Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X54G?i=650&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
10.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Григорьевна (Харченко) Харченко
Восприемник
02.10.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Пелагея Даниловна Гончаренко
Рождение ребёнка
16.02.1887 ст.

Сын: Ткаченко Федор Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
21.08.1889 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Сергеевич Чернышев
Рождение ребёнка
05.10.1889 ст.

Дочь: Харитина Александровна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Михайловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
13.06.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Елисей Семенович Ткаченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Татьяна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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