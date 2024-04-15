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Белокур Параскева Ивановна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.07.1907 ст.

Дата смерти

16.06.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907 ст.

Отец: Белокур Иван Ефимович

Мать: Белокур Евдокия Александровна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2P8?i=809&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
27.07.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
16.06.1908 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK6-3?i=312&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
17.06.1908 ст.
на кладбище д. Кровной
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